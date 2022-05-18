مجلس الوزراء: تغليظ العقوبة ضد أى تعد على السائحين أو إتيان فعل خادش ضدهم

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا لمتابعة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وجهود جذب الأسواق البديلة إليها، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، وأن الاجتماع تطرق إلى التشريعات المقترحة لتغليظ العقوبة على أي تعدٍ على السائحين أو إتيان أي فعل خادش ضدهم، للحد من أي تصرف يؤثر على حركة السياحة الوافدة ويعرقل جهود التنمية السياحية.

وأوضح أنه خلال اللقاء الاجتماع تم استعراض أيضاً محاور الاستراتيجية القومية للسياحة المصرية، المقرر إعلانها قريبا، والتي تم اعدادها بواسطة كبار الخبراء العالميين في هذا المجال، والتي توضح نقاط القوة والضعف، وآليات التحرك المطلوبة، وتوصيات الخبراء في مختلف المجالات ذات الصلة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استمرار بذل كل الجهود الممكنة لدعم قطاع السياحة، والتخفيف من تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة التي أثرت سلبا على حركة السياحة العالمية، ولا سيما الأزمة الروسية- الأوكرانية.