على مدار 6 أيام.. وفد صربي في زيارة لمدن جنوب سيناء السياحية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

استقبلت مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، وفد من دولة صربيا يضم عددًا من الهيئات السياسية والدينية والسياحية والإعلامية، لزيارة مدن شرم الشيخ، ودهب، وسانت كاترين، على مدار 6 أيام، تلبية لدعوة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال زيارة لدولة صربيا في يوليو الماضي.

وتأتي الزيارة في إطار جهود محافظ جنوب سيناء لتدعيم أواصر الصداقة بين البلدين، وفتح أسواق سياحية جديدة، وزيادة آفاق التعاون في عدد من المجالات السياحية والثقافية والرياضة.

وأعدت محافظة جنوب سيناء برنامجًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا للضيوف للتعرف على المقومات السياحية بمدن المحافظة، لتبادل وتنشيط السياحة بين البلدين.

وانطلق البرنامج السياحي اليوم بزيارة عرض الدولفين، وكهف الملح بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب أفراد الوفد عن سعادتهم واستمتاعهم بالفقرات الفنية، ورعاية واهتمام القائمين على البرنامج.