من الجيد الاستماع إليه.. كيف علق السياسيون والبرلمانيون الإنجليز على كلمة المفتي بمجلس العموم البريط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

غرد عدد من اللوردات والشخصيات العامة والسياسية على موقع التغريدات العالمي تويتر، ترحيبًا واحتفاءً بزيارة الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، وكلمته التاريخية التي ألقاها أمام مجلسَي العموم واللوردات البريطاني ضمن زيارته الرسمية للمملكة المتحدة التي بدأت الأحد الماضي.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها، الأربعاء، أن فيونا بروم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني كتبت:"من الجيد أنني انضممت إلى اجتماع مجموعة الأحزاب في البرلمان البريطاني للاستماع إلى مفتي مصر الدكتور شوقي علام، إنه من الجيد السماع منه داخل البرلمان البريطاني عن ضرورة التعاون مع أتباع الديانات الأخرى ودحر التطرف من خلال التعليم وبناء الوعي".

فيما غرد اللورد ديفيد ألتون السياسي البريطاني العضو المستقل في لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس اللوردات: "من الرائع سماع مفتي مصر شوقي علام في البرلمان يندد باستخدام العنف باسم الإسلام ويدعو إلى التعايش".

فيما عبر ر. شيشتي عضو البرلمان البريطاني في تغريدة له عن سعادته بزيارة المفتي وكلمته حيث قال: "سعيد بزيارة الدكتور شوقي علام والاستماع إلى كلمته في البرلمان البريطاني حول "بناء تعاون وتفاهم" مؤكدًا على أهمية كلماته حول حقوق المرأة والأقليات الدينية".

وغرد اللورد طارق أحمد وزير الدولة بالخارجية البريطانية: "تشرفنا بلقاء الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، الذي يزور المملكة المتحدة هذا الأسبوع واستقباله داخل مجلس العموم البريطاني. لقد التقيته في زيارتي الأخيرة إلى القاهرة وناقشت أولوياتنا المشتركة بشأن حرية الدين والمعتقد ومكافحة الإرهاب"، إضافة إلى تغريدات كثيرة أخرى كتبها العديد من رجال السياسة وأعضاء البرلمان والإعلاميين البريطانيين الذين حضروا كلمة فضيلة المفتي في البرلمان البريطاني.

يذكر أن مفتي الجمهورية بدأ جولته إلى المملكة المتحدة الأحد الماضي، وألقى كلمة تاريخية أمام مجلسَي النواب واللوردات البريطاني، وأجرى عدة لقاءات مع مسؤولين بريطانيين من بينهم وزير الدولة لشئون جنوب آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة بالخارجية البريطانية، وأجرى زيارة لمركز سيفيتاس للأبحاث بلندن، ومن المرتقب القيام بعدة لقاءات أخرى خلال زيارته.