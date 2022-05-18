وزير الأوقاف يعلق على دعوات متطرفي المستوطنين لهدم مصلى قبة الصخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن دعوات متطرفي المستوطنين إلى هدم مصلى قبة الصخرة إذكاء للتطرف الديني و استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأضاف في تغريدة له على صفحته بـ"تويتر:، الأربعاء، أن الدعوات لهدم مصلى قبة الصخرة عنصرية مقيتة تتطلب تدخلا أمميا لكبح جماح هذا التطرف العنصري من خلال قوانين ملزمة تجرم الاعتداء على جميع المقدسات.

كانت منظّمة "لاهافا"، دعت المستوطنين إلى تنظيم مسيرة في الأقصى، نهاية الشهر الجاري، وتفكيك "قبة الصخرة".

ومنظمة "لاهافا"، هي منظمة يمينة متطرفة، تكثف حضورها في القدس والمستوطنات الإسرائيلية، وتتهمها منظّمات حقوقية وفلسطينيون، بارتكاب اعتداءات بحق الفلسطينيين.