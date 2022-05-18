اتهامات جديدة.. روسيا ارتكبت “جرائم حرب واضحة” في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 07:43 مساءً - منذ ساعتين

أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء بأنها وثقت حالات أخرى مما وصفته “جرائم حرب واضحة” ارتكبتها القوات الروسية في منطقتين بأوكرانيا.

المنظمة الحقوقية البارزة أوضحت، في تقرير، أن القوات الروسية التي سيطرت على أجزاء كثيرة من منطقتي كييف وتشرنيهيف، في أواخر شباط وطوال آذار، قد أعدمت مدنيين بدون محاكمة وقامت بعمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى.

وأشار التقرير إلى ما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها 22 حالة إعدام بإجراءات محاكمة صورية بشكل واضح، وتسع عمليات قتل خارج إطار القانون، وست حالات اختفاء قسري محتملة، وسبع حالات تعذيب. وأفادت بأن 21 مدنيا أبلغوا المنظمة عن تعرضهم لاحتجاز غير قانوني في ظروف غير إنسانية ومهينة.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى “إجراء تحقيق نزيه في الانتهاكات المزعومة ومقاضاة مرتكبيها بشكل مناسب”.

المتحدث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف”، ووزارة الدفاع الروسية لم يردّا على الفور على طلبات رويترز للتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش. ونفت روسيا استهداف المدنيين أو التورط في جرائم حرب واتهمت أوكرانيا بارتكاب فظائع لتشويه سمعة قواتها.

وردا على سؤال عن مزاعم أكبر بارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في أوكرانيا، قال بيسكوف لرويترز :”نعتبر أنه من المستحيل وغير المقبول إلقاء مثل هذه التهم جزافا”.

وأضاف أنّ العديد من الحالات التي تتحدث عنها أوكرانيا ملفقة بشكل واضح، وتم تزييف أكثرها فظاعة، كما أثبت خبراؤنا بشكل مقنع”.

الى ذلك، كشفت “هيومن رايتس ووتش” أنها زارت 17 قرية وبلدة صغيرة في منطقتي كييف وتشرنيهيف وقابلت 65 شخصا بين 10 نيسان و10 أيار، بما في ذلك محتجزون سابقون وأشخاص قالوا إنهم نجوا من التعذيب وعائلات ضحايا وشهود آخرون.