أكبر اقتصادين في العالم يقودان الدَين إلى مستوى قياسي مرتفع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 07:43 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مايو - 2022 7:06 مساءً

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أنّ أكبر اقتصادين في العالم كانا أكبر المقترضين في الربع الأول من العام، مما قاد الديون العالمية للارتفاع إلى مستوى قياسي فوق 305 تريليونات دولار، في حين تراجع مجمل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت البيانات بأنّ ديون الصين زادت بمقدار 2.5 تريليون دولار على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما أضافت الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار إلى ديونها. وتراجع مجمل الديون في منطقة اليورو للربع الثالث على التوالي.

وقال المعهد إن مجمل ديون الاقتصادات الناشئة بلغ 98.6 تريليون دولار في الربع الأول من 2022 مقابل 89.0 تريليون دولار في الفترة نفسها في 2021 .

كما أشار الى أن الدين الحكومي في الاقتصادات الناشئة بلغ 24.6 تريليون دولار في الربع الأول هذا العام مقابل 21.6 تريليون دولار في الربع الأول في 2021 .

وتراجعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 348 بالمئة، أو حوالي 15 نقطة مئوية عن المستوى القياسي الذي سجلته قبل عام، وكانت أكبر التحسينات في دول الاتحاد الأوروبي.

وتجاوز إجمالي الدين المحلي للولايات المتحدة 30 تريليون دولار للمرة الأولى في شباط الماضي، وفقاً لأرقام جديدة صادرة عن وزارة الخزانة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي أن الولايات المتحدة وصلت إلى هذا الرقم في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعاً بسبب جائحة «كورونا»، التي زادت من الإنفاق الاتحادي إلى تريليونات.

ويأتي هذا الرقم القياسي الجديد في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة للتعامل مع التضخم المتفاقم.

وفي حين قال العديد من الاقتصاديين إن الزيادة في الإنفاق ضرورية، يعد ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى توقف حزمة الإنفاق الاجتماعي للرئيس جو بايدن في الكونغرس. واستشهد السيناتور جو مانشين بـ«دين مذهل» في بيان عارض فيه التشريع في (كانون الأول).