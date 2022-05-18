زيلينسكي في اليوم الـ83 للحرب.. دفاعنا الجوي وإجراءات مكافحة التخريب باتت “أقوى”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 07:43 مساءً - منذ 3 ساعات

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن سلسلة الإخفاقات التي تكبدها الجيش الروسي في شرق وجنوب أوكرانيا، دفعته لتعويض خسارته بتكثيف ضرباته العسكرية على مناطق أخرى من البلاد.

وقال زيلينسكي في كلمة وجهها الى الشعب الأوكراني، إن اليوم الثالث والثمانين للحرب شهد قصفا صاروخيا على مناطق لفيف وسومي وتشيرنيهيف، إضافة إلى ضربات جوية في منطقة لوغانسك ونشاط وصفه بـ”التخريبي المحدد” في المناطق الحدودية لأوكرانيا، على حد تعبيره.

وأضاف: “كل هذا لا يخلق توترا لدولتنا فحسب، وليس مجرد اختبار لقوتنا. هذا نوع من محاولة الجيش الروسي التعويض عن سلسلة الإخفاقات في شرق وجنوب بلادنا”.

وأضاف: “لا يمكنهم إثبات نجاح العمل العسكري العام في المناطق التي يحاولون التقدم فيها. لذا فهم يحاولون إظهار النجاح من خلال صواريخهم وأنشطتهم الأخرى دون جدوى”.

وتابع أن “هذه الضربات، مثل العديد من الضربات السابقة، لا تغير شيئا جذريا، خاصة أن دفاعنا الجوي وإجراءات مكافحة التخريب أصبحت أقوى”.

وأشار زلينسكي في كلمته إلى أنه أجرى محادثة مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ووصفها بالمثمرة جدا، بشأن الدعم الدفاعي لأوكرانيا والتعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأردف أنه أبلغ شولتز بالوضع الحالي في ساحة المعركة والتطورات المحتملة لهذا الوضع، مضيفا أنه بحث أيضا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا التي يجري إعدادها في الاتحاد الأوروبي”.

واستطرد: “ناقشنا أيضا عملية التفاوض مع روسيا وإجلاء أبطالنا من آزوفستال. مهمة الإجلاء مستمرة ويشرف عليها جيشنا واستخباراتنا ويشارك الوسطاء الدوليون الأكثر نفوذا”