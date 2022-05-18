وزيرة الخزانة الأمريكية: لا يمكننا مصادرة أصول للبنك المركزي الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 07:43 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأربعاء إنه سيكون من غير القانوني أن تصادر الولايات المتحدة أصولا مجمدة للبنك المركزي الروسي للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الغزو الروسي.

وأبلغت يلين الصحفيين قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها جمدوا حوالي 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي.

وبدأت للتو مناقشات بين الحلفاء الغربيين حول كيفية تمويل إعادة إعمار أوكرانيا في الأجل الطويل وما إذا كانت تلك الأصول الروسية المجمدة يمكن أن تلعب دورا.

وقالت يلين “اعتقد أنه من الطبيعي جدا بالنظر إلى الدمار الهائل في أوكرانيا والتكاليف الضخمة التي سيواجهونها، أننا سنتطلع إلى روسيا للمساعدة في دفع جزء على الأقل من الثمن.”

لكنها أضافت أنه “سيكون من غير القانوني الآن في الولايات المتحدة أن تصادر الحكومة تلك الأصول… إنه ليس شيئا مسموحا به قانونا في الولايات المتحدة.”