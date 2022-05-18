شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 4 مشتبه بهم في سرقة 6.5 مليون يورو بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الادعاء العام والشرطة في مدينة كليفه، غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء إصدار أوامر اعتقال بحق أربعة مشتبه بهم في قضية سرقة 5ر6 مليون يورو في عملية السطو المثيرة التي وقعت على مكتب الجمارك في مدينة إمريش في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وكان الجناة قد استخدموا مثقابا ضخما اخترقوا عن طريقه جدار الغرفة الفولاذية لمكتب الجمارك، مع الإشارة إلى أن الأشخاص الأربعة المشتبه بهم بينهم موظف جمارك ألماني يحمل جواز سفر بولنديا و يُعْتَقَد أنه أعطى للجناة معلومات تتعلق بالجريمة، وامرأة بولندية يُعْتَقَد أنها عملت كوسيط بالدرجة الأولى.

بالإضافة إلى شخصين آخرين من بولندا يُعْتَقَد أنهما نفذا الجريمة، فيما تم القبض على الرجال الثلاثة والمرأة في مدينتي زجورزيليك وكارباكز البولنديتين، ويقبع الأربعة حاليا في الحبس الاحتياطي بعد أن مثلوا أمام قاضي تحقيقات في بولندا، وجاء القبض على الأشخاص الأربعة بناء على تعاون بين السلطات البولندية والشرطة في ولاية سكسونيا الألمانية المجاورة.