شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر توقف 438 مهرباً ومهاجراً غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين، خلال أسبوع 438 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، في عمليات منفصلة بعدد من المدن الجزائرية.

وأوضحت إحصائية لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصرها أوقفت 205 مهربين في عمليات منفصلة، وصودر منهم 26 مركبة و219 مولدًا كهربائيًا، و139 مطرقة ضغط و55 جهازًا للكشف عن المعادن إضافة إلى تجهيزات أخرى.

وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت 233 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية، بينهم 86 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.