شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطور أنظمة ليزر تسمح بحرق أهداف عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا أنها على وشك إدخال ليزر عالي الطاقة لإسقاط الطائرات المسيرة والطائرات الخفيفة، وهي أداة محتملة في محاولتها لغزو أوكرانيا.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف في مؤتمر بالقرب من موسكو اليوم الأربعاء، "علماء الفيزياء في بلادنا طوروا أنظمة ليزر أكثر قوة، ما يسمح بحرق أهداف مختلفة، كما أنهم يشيدونها لتكون جاهزة للإنتاج بكميات كبيرة"، بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.

وبحسب بوريسوف، يبلغ مدى سلاح الليزر الجديد خمسة كيلومترات، فيما ذكر التقرير، أنه تمت تجربة المنظومة الجديدة أمس الثلاثاء وتردد أنها حرقت طائرة مسيرة خلال خمس ثوان.

وقال بوريسوف إنه جاري الآن إلحاقها ببطء بالقوات المسلحة. وأضاف "تستخدم النماذج الأولية بالفعل".