هيئة التنسيق الاستخباري تبحث مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الاخير "ترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور أعضاء الهيئة، لمناقشة ملف محاربة الإرهاب والاستمرار بالضغط على العصابات الإرهابية وضرب قدراتها، من خلال العمليات الاستخبارية الاستباقية، فضلا عن بحث سبل تجفيف منابع الإرهاب وتمويله المالي".كما بحث الاجتماع، وفق البيان، "تقييم الخطط الأمنية والاستخبارية خلال الفترة الماضية، إلى جانب التأكيد على دعم الأجهزة الأمنية والاستخبارية في تنفيذ مهامها بملاحقة العناصر الإرهابية".

وخلص الاجتماع، إلى "رفع التوصيات أمام أنظار القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي".

