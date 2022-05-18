شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تصعّد بتهديدات مفاجأة لانضمام فنلندا إلى «الناتو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الخارجية الروسية، أن موسكو اتخذت قرارا باستعادة كافة الأراضي المحررة في أوكرانيا، مبينة أن الرد على انضمام فنلندا للناتو سيكون مفاجأة.

وكانت روسيا ذكرت ذكرت أنها على وشك إدخال ليزر عالي الطاقة لإسقاط الطائرات المسيرة والطائرات الخفيفة، وهي أداة محتملة في محاولتها لغزو أوكرانيا.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف في مؤتمر بالقرب من موسكو اليوم الأربعاء قائلا:"علماء الفيزياء في بلادنا طوروا أنظمة ليزر أكثر قوة، ما يسمح بحرق أهداف مختلفة، كما أنهم يشيدونها لتكون جاهزة للإنتاج بكميات كبيرة"، بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.

وبحسب بوريسوف، يبلغ مدى سلاح الليزر الجديد خمسة كيلومترات، فيما أشار تقرير، أنه تمت تجربة المنظومة الجديدة أمس الثلاثاء وتردد أنها حرقت طائرة مسيرة خلال خمس ثوان.

وقال بوريسوف إنه جاري الآن إلحاقها ببطء بالقوات المسلحة، وأضاف "تستخدم النماذج الأولية بالفعل".