شكرا لقرائتكم خبر عن ملاوي تدعم طلب المملكة لاستضافة «إكسبو» 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الخارجية بجمهورية مالاوي نانسي تومبو، عن دعم بلادها لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع فخامة الرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي، أن بلادها تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مثمنة وقوف المملكة مع بلادها في مختلف المجالات.

من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي ترجمة للعلاقات المتميزة بين البلدين.