الشيخ محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، رسالة خطية من نظيره التشيكي ميلوش زيمان، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.



ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد تسلم الرسالة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدى استقباله في قصر الوطن بيري سلافيك سفير التشيك لدى دولة الإمارات.

وخلال اللقاء بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والسفير التشيكي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرضا مستجدات الأوضاع على الصعيد الدولي.