شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية يقدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضية إلى مريم الكعبي ــ سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.

وقال المستشار علاء فؤاد، أن الراحل الفقيد كان من خير الرجال عاش حياته محباً راعياً لوطنه ولكافة الأوطان العربية، حاملاً للمسئولية ورحل عن عالمنا تاركاً أطيب الأثر.

وأعرب الوزير عن خالص أمنياته بأن يسدد الله سبحانه وتعالى خطى دولة الإمارات الشقيقة لمزيد من التقدم والازهار تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد سلطان آل نهيان، متمنياً لسيادته كل التوفيق والنجاح في مهامه وأن يسدد الله خطاه.