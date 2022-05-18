شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحى عن "التنسيقية" يستفسر عن جهود المجلس القومى للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أنشطة المجلس للسكان علي أرض الواقع، قائلا :" اين الأنشطة علي أرض الواقع للمجالس المتخصصة سواء المجلس القومي للسكان أو غيره من المجالس".

ووجه "فتحي" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب سؤالا إلي ممثلي المجلس القومي للسكان عن ماهية عملهم علي أرض الواقع قائلا : علي مدار السنة ماذا تفعلون وهل عملتم علي رفع وعي الشباب المصري".

كما تساءل "فتحي" هل المجلس القومي للسكان معني بتعزيز المساواة في سوق العمل، مشيرا إلي أن تفاعل المجلس القومي للسكان علي السوشيال ضعيف جدا، حيث أنهم يحصلون علي موافقة مسبقة من وزارة الصحة لنشر بوست علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: ليست القضية أن لجنة التضامن توافق علي الموازنة الجديدة ولكن القضية في العمل علي أرض الواقع ولذلك نريد تفعيل دوركم وجهودكم كمجلس قومي للسكان".

وقد وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، علي المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 الفا مقارنة ب59 مليونا 946 الفا للعام المالي السابق 2022/2021.

وبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 48 مليونا و67 الفا بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي. 285 الفا.