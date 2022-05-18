"خطة النواب" توافق على موازنة التربية والتعليم للعام المالى 22/23

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القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على موازنة التربية والتعليم للعام المالي 2022/2023.

وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إن موازنة التربية والتعليم فى العام المالي الحالي 2021/2022 109مليارات جنيه، بينما بلغت في العام المالى الجديد 2022 /2023 نحو 131 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.

و قال صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، حيث طالب بزيادة مطلوبة 13 مليار و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون جنيه، واشتراك الانترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون جنيه فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون.