شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام الطباخ تدعو "القومى للسكان" طرح مبادراته على رجال الأعمال لتبنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المجلس القومى للسكان إلى عرض مبادراته على رجال الأعمال والشركات الكبرى لكى تتبنى هذه الشركات تلك المبادرات.

وقالت "الطباخ" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للمجلس القومى للسكان للعام المالى 2022/2023 : "على المسئولين بالمجلس القومى للسكان أن يقنعوا رجال الأعمال حتى يتبنوا مبادرات المجلس ويدعموها ماليا ومن ثم تأتى تلك المبادرات بثمارها".

وتساءلت "الطباخ" عن ماهية الأبحاث التي يقوم بها المجلس القومي للسكان، داعية لوضع خطة تفصيلية لمواجهة الزيادة السكانية.

وقد وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى على موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 ألف جنيه، مقارنة بـ59 مليونا و946 ألفا للعام المالي السابق 2022/2021.

وبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 48 مليونا و67 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي. 285 ألف جنيه.