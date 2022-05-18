شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب توافق على موازنة القومى للسكان بواقع 62.416 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 ألف جنيه، مقارنة بـ59 مليونا و946 ألفا للعام المالي السابق 2022/2021.

وبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 48 مليونا و67 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي. 285 ألف جنيه.

وقد حذر الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، من الانفجار السكاني، مؤكدا أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.

وأشار القصبى خلال اجتماع لجنة التضامن لمناقشة الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان للعام المالي 2022\2023 إلى أن تعداد مصر السكانى ارتفع خلال العام الماضي بمعدلات كبيرة للغاية، مما يؤكد أن نسبة الوعي لا زالت ضعيفة.

وأضاف: معدلات الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية" داعيا جميع القوي السياسية بأن تسعى، وتعمل جاهدة على وضع حلول للزيادة السكانية، مؤكدا أن مواجهة الزيادة السكانية هي مهمة جميع المواطنين وليست مهمة فصيل بعينه، مضيفا :" الزيادة السكانية بلغت 22 مليونا خلال الفترة الماضية رغم أن هناك معدلات اقتصادية كبيرة وتطوير فى البنية التحية".