شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى سالم يطالب بالكشف عن موقف القروض بوزارة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن بعض القروض التى حصلت عليها وزارة التربية والتعليم، وما نسبة المسموح من هذه القروض ونسب التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023 بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم حصلت على قرض بـ500 مليون دولار من البنك الدولى، وقرض يابانى بالين مع وزارات أخرى، منها وزارة الصحة، مطالبا بمعرفة رقم القروض التى حصلت عليها الوزارة والمستخدم منها فعلا.

وأكد سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم موافاة اللجنة بكافة اتفاقيات القروض والبيانات الخاصة بالمتاح والمستخدم منها فعلا حتي تاريخه.