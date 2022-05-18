بسبب الدومينو.. السجن 7 سنوات للمتهم بقتل شاب بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، للمتهم بمقتل شاب على يد عاطل خلال لعب الدومينو بأحد المقاهي بقرية فرسيس بدائرة مركز شرطة بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدي نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

وعدلت المحكمة قيد وصف القضية من تهمة القتل العمد إلى تهمة الضرب أفضى للموت، وذلك بعدما تقدم صابر رمضان محامي المتهم بطلب تعديل قيد وصف القضية، كونها لا ترقى للقتل العمد وعدم وجود النية المسبقة لدى المتهم.

وكانت نيابة شمال بنها الكلية، قررت بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، إحالة "شهاب.ع.أ"، 20 عامًا، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، لمعاقبته لاتهامه بقتل "إبراهيم.خ.ف"، 23 عامًا، بسبب "عشرة دومينو"، خلال جلوسهم بمقهى ولعب "الدومينو" بقرية فرسيس دائرة المركز، حيث طعن المتهم المجني عليه بمطواة ما أسفر عن وفاته في الحال.

وكان قد لقي شاب مصرعه على يد آخر بعزبة الباشا التابعة لمركز بنها، إثر نشوب مشاجرة بينهما أثناء الجلوس بالمقهى ولعب "الدومينو" بقرية فرسيس دائرة المركز، حيث طعن المتهم المجني عليه بمطواة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية السابق، إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى بوصول "إبراهيم خ ف"، 23 عامًا، مصاب بجرح طعني أسفل الصدر نتج عنه وفاته في الحال.

وتشكل فريق بحث قاده العميد محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، من قرية الباشا، وبين "شهاب.ع.أ"، 20 سنة، بسبب خلاف أثناء لعب الدومينو، بأحد مقاهي قرية فرسيس تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بمطواة.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكشفت أقوال شهود العيان أن المجنى عليه والمتهم كانا يلعبان الدومينو بالمقهى وفجأة طعن المتهم المجني عليه في الصدر، ما أودى بحياته في الحال.