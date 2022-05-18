تقرير: تحطم الطائرة الصينية ربما كان متعمدا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن تقييم أولي أمريكي أن حادث تحطم طائرة تابعة لشركة "تشاينا إيسترن ايرلاينز" الصينية للخطوط الجوية، والذي أسفر عن مقتل 132 شخصا في مارس، ربما كان متعمدا.

وأشارت بيانات الرحلة إلى أن شخصا كان في قمرة قيادة الطائرة خلال الرحلة رقم "إم.يو 5735" أسقط الطائرة عمدا، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مصادر قالت إنها اطلعت على التقييم الأولي للمسؤولين الأمريكيين بشأن أسباب الحادث، والذي يتضمن بيانات الصندوق الأسود للطائرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عن هويته القول إن "الطائرة نفذت أمرا لشخص ما كان في قمرة القيادة."

ولم تعلق هيئة الطيران الصينية بشأن ما جاء في التقرير.

لكن صحيفة جلوبال تايمز، والتي غالبا ما تستخدم لنشر البيانات الرسمية الصينية، نقلت عن هيئة الطيران المدني القول إن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل أبلغ السلطات الصينية بأنه لم يقدم أي معلومات حول سبب التحطم إلى "أي من وسائل الإعلام".

وفي أبريل، رفضت السلطات الصينية تقارير إعلامية مماثلة ووصفتها بأنها "شائعات" و"معلومات خاطئة".

يشار إلى أن ظروف تحطم الطائرة كانت محيرة منذ البداية. وسقطت الطائرة بوينج 737، التي لم يكن قد مر على إنتاجها سوى سبع سنوات فقط، فجأة من ارتفاع يزيد على 8 آلاف متر بالقرب من مدينة ووتشو في مقاطعة جوانجشي جنوبي الصين، وفقا لهيئة الطيران الصينية.

وكان على متن الطائرة 123 راكبا وطاقم من 9 أفراد، جميعهم من الصينيين، ما جعله أسوأ حادث طيران في الصين منذ ما يقرب من 12 عاما.