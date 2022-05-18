وجاء هذا القرار كإجراء جوابي على إعلان روما في مطلع الشهر الماضي، 30 دبلوماسيا روسيا، شخصيات غير مرغوب فيها.
كذلك استدعت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم الأربعاء، سفيري كل من فرنسا وإسبانيا.
وأبلغت الخارجية الروسية السفير الفرنسي بقرارها طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته باريس في وقت سابق ضد دبلوماسيين روس.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تطرد 24 دبلوماسيا إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.