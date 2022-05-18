روسيا تطرد 24 دبلوماسيا إيطاليا

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى موسكو، جورجيو ستاراس، وأبلغته بقرارها طرد 24 دبلوماسيا إيطاليا.

وجاء هذا القرار كإجراء جوابي على إعلان روما في مطلع الشهر الماضي، 30 دبلوماسيا روسيا، شخصيات غير مرغوب فيها.

كذلك استدعت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم الأربعاء، سفيري كل من فرنسا وإسبانيا.

وأبلغت الخارجية الروسية السفير الفرنسي بقرارها طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته باريس في وقت سابق ضد دبلوماسيين روس.