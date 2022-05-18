الطائرة الصينية المنكوبة أواخر آذار.. ماذا فعل هذا الشخص بقمرة القيادة؟!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - مايو - 2022 3:23 مساءً

لا يزال لغز سقوط الطائرة الصينية المنكوبة، التي تحطمت في 21 آذار/مارس، مثار جدل بين المحققين والجهات المسؤولة، حيث برز مؤشر جديد قد يحدد سبب سقوط الطائرة ومقتل 121 شخصاً على متنها.

ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” فقد بينت نتائج تقييم أوّلي بشأن حادث تحطّم طائرة البوينغ 737-800 في الصين أنّ شخصاً في قمّرة القيادة تسبّب بالكارثة عمداً.

شخص ضغط على زر

كما أوضح أشخاص اطلعوا على تقييم أجراه مسؤولون أميركيون استناداً إلى بيانات تمّ الحصول عليها من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة أنّ شخصاً ما ضغط على أزرار القيادة متسبباً بهبوطها.

إلى ذلك، نقلت الصحيفة ” عن مصدر لم تسمّه أنّ “الطائرة قامت بما أمرها به شخص ما في قمرة القيادة”، مشيراً إلى أنّ السلطات الصينية لم تبلغ حتى الآن عن أي مشاكل ميكانيكية أو مشاكل في التحكّم بالطائرة.

احتمال دخول راكب لقمرة القيادة

وأكدت أنّ السلطات الأميركية تركّز الانتباه على تصرّفات الطيار أو مساعديه، مع احتمال دخول شخص رابع إلى قمرة القيادة.

في حين رفض المجلس الأميركي في اتصال مع وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء التعليق على هذا التحقيق الذي تقوده جهة أخرى.

كذلك رفضت شركة بوينغ التعليق، مشيرة أيضاً إلى قواعد تنصّ على أنّ السلطة المسؤولة عن التحقيق الجاري يمكنها وحدها الإبلاغ عن التقدّم المحرز.

وأكّدت إدارة الطيران المدني الصينية في بيان صدر في نهاية نيسان/أبريل، أنّ مؤهلات طاقم الطائرة وموظفي الصيانة “مستوفية للشروط”، وكذلك شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

يذكر أن الطائرة التابعة لشركة “تشاينا إيسترن” كانت تحطّمت، في 21 آذار/مارس على سفح جبل في مقاطعة غوانغشي (جنوبا) بعدما سقطت خلال بضع دقائق ومن دون أيّ مبرّر من على ارتفاع آلاف الأمتار، مودية بكل من كان على متنها وعددهم 132 شخصاً، فيما كانت تقوم برحلة داخلية بين كونمينغ (جنوب غرب) وقوانتشو (جنوبا).

وكانت إدارة الطيران المدني الصينية تتولى التحقيق في الكارثة رسمياً. وأوضحت في بيان نهاية نيسان/أبريل أنّها أعدّت تقريراً أولياً، من دون تقديم تفاصيل عن سبب الحادث.

في حين أكدت شركة الطيران الصينية أنّ الطيار ومساعدَيه لم يكونوا موضع أيّ شكّ. وتفرض السلطات الصينية رقابة صارمة على المعلومات حول الكارثة.