الكرملين يعلن توقّف المفاوضات مع أوكرانيا!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - مايو - 2022 2:17 مساءً

اتهم الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء، كييف بـ”افتقار الإرادة لمواصلة محادثات السلام”، مؤكدا أن المباحثات بين روسيا وأوكرانيا متوقفة حاليا.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، إن “كييف غير راغبة في أي حوار ومباحثات جدية وفعالة مع موسكو”.

وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت الثلاثاء، أن المحادثات معلقة “بسبب روسيا”.

ومن جهة أخرى، أضاف بيسكوف أن “محاولات كييف لتصوير قصة المقاتلين الأوكرانيين من مجمع آزوفستال الصناعي على ـنها صفقة إجلاء ملفقة. إنهم يستسلمون”.

وردا على أسئلة خلال إحاطة عبر الهاتف مع صحفيين، رفض المتحدث باسم الكرملين أن يوضح ما إذا كان الجنود الأوكرانيون يعتبرون أسرى حرب أو مجرمي حرب، في وقت تتهم موسكو العديد من العسكريين الأوكرانيين، وخصوصا عناصر كتيبة آزوف التي قاتلت في ماريوبول، بالانتماء إلى “عصابات مسلحة من النازيين الجدد”.

ونقلت “فرانس برس” عن المسؤول الروسي قوله: “أذكّر بتصريح بوتن، سيعاملون طبقا للقانون الدولي”.

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار أعلنت يوم الإثنين إجلاء 264 مقاتلا أوكرانيا بينهم 53 مصابا من مصنع آزوفستال، إلى بلدات في مناطق سيطرة القوات الروسية والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

لكنها شددت على أن هؤلاء المقاتلين سيعودون لاحقا إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية “في إطار عملية تبادل”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيديو، الإثنين، أن المهم هو “إنقاذ حياة رجالنا. أريد التأكيد على أن أوكرانيا بحاجة إلى أبطالها أحياء. هذا هو مبدأنا”.