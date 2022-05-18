شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطرد 34 دبلوماسياً فرنسياً.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طردت روسيا 34 دبلوماسيا فرنسيا كرد فعل على إجراءات عقابية فرنسية.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء هذه الخطوة، بأنها رد على "قرار استفزازي وغير مبرر" من جانب باريس بطرد 41 موظفا من موظفي السفارة الروسية في نيسان/أبريل الماضي.

وقالت الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين الفرنسيين يتعين عليهم مغادرة روسيا في غضون أسبوعين.

من جانبها، أدانت الخارجية الفرنسية الخطوة الروسية.

وذكرت الخارجية الفرنسية أن طرد الدبلوماسيين الروس من فرنسا تم لأنهم يمثلون خطرا أمنيا على البلاد، مشيرة إلى أن عمل أطقم السفارة الفرنسية في موسكو يتسم في المقابل بطبيعة دبلوماسية وقنصلية.