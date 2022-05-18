روشتة ماكرون وتجديد شباب «القارة العجوز»

القاهرة: على الأرجح لن تتعافى أوروبا سريعًا من زلزال حرب أوكرانيا، ليس فقط بسبب الدلالات المباشرة للفعل (الحرب)، ولا التداعيات المباشرة للفعل (الاصطفاف في مواجهة روسيا)، فالنطاق الأوسع للدلالات والآثار يشمل: أولًا، سلامة البناء الأوروبي. ومن هنا تأتي أهمية الفكرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأهمية رد الفعل الألماني المرحب به وأهمية رد الفعل الواسع الذي أطلقته في عدة دول.

الاعتراف بالحاجة إلى التغيير

في اختتام مؤتمر: «مستقبل أوروبا» (9 مايو) في ستراسبورغ، وهي استشارة شعبيّة نُظمت باقتراح من الرئيس الفرنسي في مقر البرلمان الأوروبي، أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقترحًا بإنشاء: «منظمة سياسية أوروبية». وفي مناخ أوروبي مُشبَّع بالتنازع الحاد حول الرموز، أكد الرئيس الفرنسي أن هذا التاريخ «أعطى وجهين مختلفين تماماً للتاسع من مايو (أيار)»، الأول أوروبي، والثاني روسي، وهو نفسه اليوم الذي قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي عنه إن من المهم أن لا تنفرد روسيا بالاحتفال بيوم التاسع من مايو الذي شهد الانتصار على النازية. ومن الناحية التاريخية لم يكن المقترح جديدًا بل أطلقه للمرة الأولى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران في 1989 أي قبل ما يقرب من ثلاثة عقود. ولم تكن فكرة ميتران تستبعد روسيا من الأعضاء المحتملين.

والصيغة التي أعاد صياغتها ماكرون تستهدف تقديم شكلٍ آخر للتعاون للدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تحدث في مقترحه الذي ما يزال غامضًا عن مساحة جديدة من التعاون السياسي والأمني للدول الأوروبية الديمقراطية المؤيّدة لنظام قيمنا. وأضاف ماكرون أن «المجتمع الأوروبي الموازي» سيسمح لدول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بأن تختار مستوى اندماجها مع بروكسل، رغم أنه صمت- في النهاية- بشأن تفاصيل الكيفية التي ستعيد بها فكرته رسم الخريطة السياسية في أوروبا. ومن حقائق المشهد الذي ولد فيه المقترح أنه طرح أيضًا في أول خطاب للرئيس الفرنسي حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، وأنه شهد إقرارًا واضحًا بالحاجة إلى مراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح تعارضه نحو نصف الدول الأعضاء. وجاء في بيان نشرته السويد ووقعت عليه أيضا دول بينها بولندا ورومانيا وفنلندا، «لا نؤيد محاولات متسرعة وسابقة لأوانها لإطلاق» مثل هذا المسار.

والطرح الفضفاض الذي أثار ردود فعل متباينة- وخضع لتفسيرات وصلت إلى حد التناقض- إقرار بحقيقة أن شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي تسببت في جمود ملحوظ في عمليات توسيع الاتحاد. وبحسب الرئيس الفرنسي فإن «التكتل الأوروبي لا يمكن أن يكون المنظم الوحيد لأوروبا»!

والأكثر إثارة للدهشة أن الرئيس الفرنسي اعتبر أن الدول المدعوة للانضمام هي: أوكرانيا، وبريطانيا، ودول أخرى مثل البوسنة والهرسك، بينما لم يذكر تركيا مثلًا. واليوم، هناك 5 دول مرشّحة رسمياً للانضمام للاتحاد: ألبانيا ومقدونيا الشمالية ومونتينيغرو وصربيا وتركيا، فيما البوسنة والهرسك وكوسوفو مرشّحتان محتملتان، وانضمّت إليهما أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، والأخيرة قدّمت طلبات انضمام إلى الاتحاد بعد بداية حرب أوكرانيا. وقد قوبل المقترح بترحيب ألماني، بينما في المقابل تم اعتباره- على نحو واسع- محبطًا لأوكرانيا التي كانت تتوقع منحها عضوية الاتحاد سريعًا بسبب الوضع الذي خلقه الغزو العسكري الروسي. وبكل معنى الكلمة، تعتبر عملية انضمام دولة جديدة إلى هذا التكتل مسألة معقدةً إجرائيًا وتتطلب إجماع البلدان الأعضاء الـ27.

المستشار الألماني أولاف شولتز يرحب بمقترح ماكرون خلال مؤتمرهما الصحافي في برلين، 9 مايو 2022 (أ.ف.ب)

تموضع جديد «نصف أطلسي»

وإدراك ما ينطوي عليه اقتراح ماكرون من احتمالات ومآلات يتطلب استعادة لحظة تأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) كدرع للدفاع عن أوروبا. فقد كان هناك خط مواجهة جديد بين الديمقراطيات الأوروبية وما كان يسمى: الاتحاد السوفياتي، وكان التباين واضحًا إلى حد أن رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل حرض الولايات المتحدة الأميركية على دخول مواجهة عسكرية مع الخصم الجديد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة. وقد رفضت الولايات المتحدة الأميركية وقررت إنشاء الحلف على أساس ثوابت أهمها:

ألمانيا داخل حدودها.

أميركا في أوروبا.

روسيا خارج أوروبا.

وخلال الحرب الراهنة تحدثت روسيا عدة مرات عن ضرورة عودة روسيا لتصبح طرفًا مباشرًا في أمن أوروبا، ما يعني التخلي عن أحد الثوابت المهمة في صيغة الأمن الأوروبي التي قام على أساسها الحلف. وخلال الأسابيع الماضية طالبت روسيا عدة مرات بإشراكها في ترتيبات الأمن الأوروبي. وفي تصريح لماكرون يعكس المسافة بين رؤية واشنطن ورؤية باريس لمستقبل أوروبا قال الرئيس: «عندما يعود السلام إلى التراب الأوروبي، سيتعين علينا بناء توازنات أمنية جديدة»، دون «الاستسلام أبداً للإغراء أو الإذلال، ولا لروح الانتقام... لأنها أمعنت في تدمير طرق السلام في الماضي»، في إشارة إلى معاهدة فرساي التي أبرمت بعد الحرب العالمية الأولى وشكلت ما يصفه البعض بأنه: «إذلال» لألمانيا.

ومنذ نشأته في العام 1949 لم يشهد حلف الناتو أزمة أكبر من انسحاب من جناحه العسكري عام 1966. ومنذ العام 1958 اتخذ الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول خطوات متتابعة لإخراج فرنسا من الناتو لعل أهمها قرار امتلاك الخيار النووي. وفي مارس (آذار) 1966 قرر ديغول مغادرة القيادة الموحدة للحلف وطالب برحيل القوات الأميركية والكندية عن الأراضي الفرنسية. ثم أبرمت اتفاقية لتنظيم العلاقات بين الناتو وفرنسا التي تعهدت بالحرب إلى جانب الحلف في حال اندلاع حرب مع حلف وارسو. وفي أبريل (نيسان) 2009 عادت فرنسا إلى القيادة العسكرية الموحدة للناتو بعد غياب استمر لنحو 43 عامًا. واليوم تطرح فرنسا تصورًا يمكن أن يغير ملامح العلاقة بين أوروبا والناتو وكذلك العلاقة بين أوروبا وروسيا. وفي 15 فبراير (شباط) 2022 أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وقال شولتز إن لروسيا «دورًا حاسمًا في الحفاظ على الأمن في أوروبا». وهكذا فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث اليوم عن أفق أوروبي جديد يتجاوز الجغرافيا ويعيد تعريف الجيوستراتيجية، ويتلاشى إجابة سؤال الهوية، باقتراح ينطوي على «تموضع نصف أطلسي»!

مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل. بلجيكا في 19 أبريل 2018 (رويترز)

الجغرافيا والجيوستراتيجية والهوية

قبل العصر الحديث كانت الجغرافيا أحد أهم محددات الواقع الأوروبي وكان البحر المتوسط مفتاحًا مهمًا لفترات طويلة من التاريخ الأوروبي، وفي مرحلة تالية أصبحت بوابة البلقان المفتاح الجغرافي الأكثر تأثيرًا في السياسة الأوروبية، وبخاصة مع التمدد العثماني الذي وصل إلى حصار فيينا. وفي مرحلة تالية أسهمت التكنولوجيا- ضمن عوامل أخرى- في جعل الجغرافيا عاملًا أقل تأثيرًا عندما اتسعت الجغرافيا القديمة لتضم قارات جديدة مكتشفة ودولًا عريقة محتلة، بحيث أصبحت حقائق الجغرافيا القديمة متغيرًا تابعًا، وأصبحت الخرائط مرسومة بالبارود ودخان سفن الأساطيل، و... لتحل الجيوستراتيجية محل الجغرافيا. والجيوستراتيجية تبحث في المركز الاستراتيجي للدولة أو الوحدة السياسية، سواء في الحرب أو السلم، فتتناوله بالتحليل إلى عناصره أو عوامله الجغرافية العشرة، وهي: الموقع، والحجم، والشكل، والاتصال بالبحر، والحدود، والعلاقة بالمحيط، والطبوغرافيا، والمناخ، والموارد، والسكان.

وخلال القرن العشرين تكاد الاعتبارات الجيوستراتيجية- بعد أن أصبحت أداة من أدوات الصراعات الآيديولوجية- تستأثر بالدور الفاعل الرئيسي في القارة العجوز، ومنذ منتصف القرن تقريبًا كانت التصورات الجيوستراتيجية في تنازع مع الجغرافيا، حيث أوروبا «الأوروبية(!)» لا تشمل الدول الأوروبية التي حبسها حلف وارسو خلف الستار الحديدي، فأصبح للقارة مفهوم جغرافي لا يتطابق مع المفهوم الجيوستراتيجي، بينما الهوية الأوروبية مفهوم ثالث مختلف إلى حدٍ بعيد. وفي إطار التفسير الهوياتي- ضمن عوامل أخرى- خرجت فرنسا من الجناح العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفي إطار التفسير نفسه، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي!!

والرد البريطاني السريع على مقترح ماكرون يكشف درجة التباين التي أكدها البريكسيت بين رؤية العاصمة الأنجلوسكسونية العريقة، وبين التقارب الواضح بين عاصمتي التحالف الفرنسي الألماني اللتين تقودان قاطرة الاتحاد الأوروبي. والمتحدث باسم بوريس جونسون قال: «من الواضح أنه لا توجد خطط لنا للقيام بذلك». وقال مسؤول بريطاني إن عضوية بريطانيا في الناتو أكثر أهمية.

وفي النهاية فإن الفكرة وما تثيره من جدل تفتح الباب لنقاشات واسعة حول حدود معنى «الأوروبية» ومعالمه بين كل من: الجغرافيا والبعض يضيق مدلولها لتشمل دول غرب أوروبا فقط، والبعض لا يمانع أن تمتد لتصبح مفهومًا أوراسيًا. وأما الاستراتيجية وهي المرتكز الثاني لمفهوم الأوروبية حيث يريد البعض تطابقًا شبه تام مع الأطلسية وهو ما تعارضه فرنسا وألمانيا دون ضجيج، وفي النهاية فإن الهوية تؤرق فاشيي أوروبا وعلمانييها اللائكيين وبعض مؤسساتها الدينية، وهو ما يجعل حديث ماكرون عن شراكة القيم في مقترحه يهدد بمزيد من التباينات، أما تلميحه إلى احتمالية أن تعود روسيا داخل أوروبا فيمكن أن تكون له تأثيرات سلبية كبيرة الأثر واسعة النطاق على القارة العجوز وعلاقتها ببريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ومستقبل الناتو.

باحثة في العلوم السياسية- مصر.