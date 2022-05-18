'الدعم الطارئ' من جديد.. رفع مقترح القانون إلى رئاسة البرلمان رسمياً

وقالت اللجنة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم التقديم إلى رئاسة مجلس النواب بمقترح قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) ليكون بديلاً عن المشروع المقدم من الحكومة استناداً لأحكام المادة 112 من النظام الداخلي للبرلمان؛ لإبعاد شبح الجوع وتردي انقطاع الكهرباء".ودعت المالية النيابية، أعضاء البرلمان والكتل السياسية إلى "المشاركة البناءة في تنضيج هذا القانون".

أدناه نص البيان:

