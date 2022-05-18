في 35 جامعة.. قرابة 50 ألف طالب يتنافسون على الدراسات العليا

بغداد - ياسين صفوان - أجرت الجامعات العراقية، اليوم الأربعاء، الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2023/2022، فيما أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مشاركة نحو 50 ألف طالب في الامتحان.



وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها نبيل كاظم عبد الصاحب "تفقد عددا من الجامعات والكليات التي احتضنت الاختبارات التنافسية الخاصة بالمتقدمين الى العلوم الإنسانية والاجتماعية. وأكد أن قرابة خمسين ألف طالب يؤدون الامتحان التنافسي في خمس وثلاثين جامعة ومؤسسة تعليمية على وفق التوقيتات المثبتة التي تبدأ من الثامن عشر من آيار حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه لكل من مجموعة العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبية والهندسية والعلوم الصرفة والزراعية والبيطرية والإدارية والاقتصادية".



وشدد وزير التعليم، على "مراعاة متطلبات البيئة الجامعية ومساحاتها الخضراء في ضوء المحددات المعيارية المسؤولة عن جودة الأداء المؤسسي والاعتماد الأكاديمي وتمكين الطلبة من أداء الاختبارات بالشكل الذي يحقق أهدافها ويلبي الطموح العلمي للمتنافسين على حجز مقاعد الدراسات العليا في ضوء خطة القبول المعتمدة لدى الجامعات".

