الشيخ محمد بن زايد يشكر قادة العالم المشاركين في عزاء الشيخ خليفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الشكر لقادة العالم الذين شاركوا في العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر تويتر: "أتوجه بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها وجميع من شاركنا وشعب الإمارات في مصابنا وغمرونا بعظيم لطفهم وتعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن الكبير أخي خليفة بن زايد "رحمه الله".

ومنذ يوم الجمعة الماضي، لم تنقطع التعازي من قادة ورؤساء العالم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

والجمعة، نعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً".

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، يوم السبت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً الله أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.