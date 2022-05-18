شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 14 شخصاً نتيجة الأمطار الغزيرة شمال شرق الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤولون اليوم الأربعاء، إن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة أدت لوفاة ما لايقل عن 14 شخصا في شمال شرق الهند خلال الـ3 أيام الماضية، كما أوقفت خطوط سكة حديد حيوية للمنطقة.

وأوضح مسؤول بهيئة إدارة الكوارث بولاية آسام إن الامطار أثرت على أكثر من 400 ألف شخص ودمرت الآلاف من الهيكتارات لمحاصيل في الولاية. وقد لجأ 40 ألف شخص إلى مخيمات إغاثة مؤقتة.

وذكر مسؤول في قطاع السكك الحديدية إن خطوط السكك الحديدية في منطقة جبلية تعرضت " لضرر غير مسبوق"، فيما غمرت المياه طرقا رئيسية، وأظهرت الصور الجوية قرى وقد غمرها بحر من المياه.