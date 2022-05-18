شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لتسريع نشر تكنولوجيا البطاريات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إلى تشكيل تحالف عالمي لتسريع نشر تكنولوجيا البطاريات، وحث الدول على تخفيف قيود الملكية الفكرية لتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري ومكافحة تغير المناخ.

وتأتي دعوة جوتيريش في الوقت الذي أصدرت فيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقريرها السنوي، الذي خلص إلى أن أربعة مؤشرات رئيسية لتغير المناخ، وهي تركيزات غازات الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر وحرارة المحيطات وزيادة حموضتها، قد سجلت أرقاما قياسية جديدة في عام 2021.

وفي تصريحات مصورة نشرت جنبا إلى جنب مع تقرير المنظمة، وصف مسؤول كبير في الأمم المتحدة التقرير بأنه "مسلسل كئيب لإخفاق البشرية في معالجة اضطراب المناخ" وحدد خمسة إجراءات يتعين على الحكومات اتخاذها لتحقيق "انطلاقة" نحو التحول في مجال الطاقة.

وقال جوتيريش "نظام الطاقة العالمي مدمر ويقربنا أكثر من كارثة مناخية"، مضيفا أنه في حين أن تكلفة تقنيات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية انخفضت بشكل كبير، إلا أن هناك عقبات تحول دون انتشارها على نطاق واسع.

ودعا جوتيريش الدول والمصنعين وشركات التكنولوجيا والممولين إلى توحيد الجهود لتسريع عملية نشر البطاريات، والتي قال إنها مصلحة عامة ولا ينبغي أن تعوقها قيود الملكية الفكرية.