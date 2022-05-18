شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية : نحتاج 300 مليار يورو للاستغناء عن الطاقة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي استثمار ما يصل إلى 300 مليار يورو بحلول عام 2030 ، حتى يتسنى له الاستقلال عن واردات الطاقة الروسية.

وقالت فون دير لاين، في كلمة من بروكسل، لعرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن واردات الطاقة الروسية، :"علينا البدء في أسرع وقت ممكن في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي".

ويحتاج التكتل لهذه الأموال لتنفيذ الخطة الشاملة للمفوضية لحظر واردات الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.