شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة : لن نغلق الحدود إذا ظهرت سلالة جديدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير النقل في سنغافورة، إي.إسواران، أن الدولة المدينة سوف تسعى جاهدة لإبقاء حدودها مفتوحة والبقاء على اتصال بباقي العالم حتى إذا ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال إسواران اليوم الأربعاء في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء إن جزيرة سنغافورة تعلمت من تجاربها السابقة في التعامل مع متحورات كورونا. وعندما تفشى المتحور أوميكرون، لم تتراجع سنغافورة عن خطط رفع القيود، بل قررت الانتظار لترى الكيفية التى تسير بها الأمور، مشيرا إلى أن مواجهة الوباء في ذلك الوقت اختلفت عن التدابير التي تم اتخاذها وقت تفشي المتحور دلتا.

وصرح إسواران، على هامش قمة شانجي للطيران: "لقد تعلمنا جميعا التأقلم ... لدينا المزيد من الأدوات في الجعبة ... الأمر حقا يتعلق بتقييم الموقف والمخاطر ثم الرد بشكل محسوب".