18 مايو , 2022
فرار أكثر من نصف مليون هندي من فيضانات في شمال شرق البلاد (أ ف ب).
قالت السلطات اليوم الأربعاء إن أكثر من نصف مليون شخص فروا من منازلهم في ولاية آسام في شمال شرق الهند هرباً من فيضانات عارمة نتجت عن أمطار غزيرة وأسفرت عن غرق سبعة أشخاص.
وحذرت السلطات من أن الوضع قد يزداد سوءاً.
وفاض نهر براهمابوترا، أحد أكبر الأنهار في العالم والذي يمتد إلى بنغلادش المجاورة، على ضفتيه على مدى الأيام الثلاثة الماضية في آسام مما أغرق أكثر من 1500 قرية.
وغمرت الأمطار الغزيرة أغلب أرجاء الولاية واستمرت اليوم الأربعاء مع توقع استمرارها خلال اليومين المقبلين.
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