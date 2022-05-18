تقديم أكثر من 6 ملفات فساد تخص إدارة كركوك إلى هيئة النزاهة

وقال محمد في مؤتمر صحفي بالبرلمان مع رئيسة الكتلة، سروة عبد الواحد: "قدمنا أكثر من 6 ملفات تخص الإدارة المحلية لمحافظة كركوك إلى هيئة النزاهة، وعاهدنا مواطني المحافظة بأن نراقب خطوات الدولة على مستوى الوزارات أو الحكومات المحلية"، مشيراً إلى أن "ملفات الفساد تتكون من عدة جوانب".وأضاف: "رصدنا أكثر من 8 الاف حالة تجاوز على الأراضي وأملاك العامة بعدة مناطق في كركوك، تابعة لبلدية المحافظة"، مؤكداً أن "الفساد موجود في كل المناطق بكركوك".

وتابع: "كان هناك ملفات فساد عليها كتم إعلامي كبير بالدورات السابقة، بسبب مشاركة جميع الأطراف السياسية إدارة المحافظة".

وأوضح، أن "الجيل الجديد لن يسكت على ملفات الفساد، من خلال رصد التجاوزات على الدور السكنية والأرصفة وأملاك الدولة، وبيعها لمواطنين خارج كركوك".



وأكد، أن عملية رصدهم تضمنت "مقاطع مصورة، وتسجيلات صوتية وملفات لمدراء القطاع في المحافظة".

وأشار إلى وجود "تقرير عمل يضم مستحقات عاملي بلدية كركوك، الذين يواجهون قطعاً بأجورهم اليومية"، مؤكداً "وجود ملفات فساد أخرى".

من جهتها قالت رئيسة الكتلة، سروة عبد الواحد: "كان لدينا بعض ملفات الفساد بما يتعلق بإدارة كركوك، وسلمناها إلى النزاهة، ونحن في كتلة الجيل الجديد، نتعهد بأن أي ملف فساد يأتي إلينا أو نحقق فيه لا نتاجر بها للمسؤولين، بل نحن نذهب ونسلمها إلى الجهات المسؤولة".