انت الان تتابع خبر لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية تختار رئيس السن ونائبه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أختارت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم الاربعاء، النائب امل طعمة رئيسا للسن.
قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز ان "لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحاديه النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حاكم الزاملي".
واضافت ان "اللجنة اختارت النائب امل طعمة رئيساً للسن والنائب بدرية ابراهيم رشيد نائباً لرئيس السن".