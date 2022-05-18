انت الان تتابع خبر لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية تختار رئيس السن ونائبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أختارت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم الاربعاء، النائب امل طعمة رئيسا للسن.

