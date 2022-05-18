روسيا 'تطرد' 24 دبلوماسياً إيطالياً من أراضيها

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "هذا القرار جاء كإجراء جوابي على إعلان روما في مطلع الشهر الماضي، 30 دبلوماسيا روسيا، شخصيات غير مرغوب فيها".

ولفتت إلى أن "الخارجية الروسية أبلغت السفير الفرنسي بقرارها طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته باريس في وقت سابق ضد دبلوماسيين روس".