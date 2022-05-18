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واشنطن تؤكد استمرار دعمها لبغداد

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أكد السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، اليوم الاربعاء، استمرار بلاده بدعم العراق لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأربعاء، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر بمناسبة انتهاء مهام عمله".

 

واضاف ان "الجانبين بحثا استمرار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة".

 

واشار الحلبوسي الى "جهود السفير خلال فترة عمله في العراق بهذا المجال"، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة".

 

من جانبه، قدَّم تولر شكره لرئيس مجلس النواب، مؤكداُ استمرار بلاده بدعم العراق وفي المجالات كافة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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