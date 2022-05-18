الولايات المتحدة تتيح جرعة معززة من لقاح فايزر ضد كورونا للأطفال حتى 5 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، يمكنهم الحصول على جرعة معززة من لقاح فايزر.



وأعطى مسؤولو الإدارة الضوء الأخضر للجرعة المعززة ضد فيروس كورونا لهذه الفئة العمرية، بفاصل زمني 5 أشهر من آخر جرعة تلقوها، قائلين إنها توفر "حماية مستمرة وفوائدها تفوق مخاطرها".

وبشكل عام، يتخوف بعض الخبراء بشأن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، بدعوى أنهم معرضون لخطر منخفض للإصابة بـ"كوفيد-19".

ووفق ما نقلته "ديلي ميل"، توفي ما مجموعه 1045 طفلا بسبب كورونا منذ مارس/ آذار 2020، وهو ما يمثل أقل من 0.1 من المليون حالة وفاة في الولايات المتحدة.

كما تشير التقديرات الرسمية، حسب المنشور، إلى أن ثلاثة أرباع الأطفال أصيبوا بالفعل بالفيروس حتى الآن، ما يعني أنه قد يكون لديهم شكل من أشكال المناعة الطبيعية.

جديرٌ بالذكر أن لقاح فايزر هو أول لقاح يتم الموافقة عليه كلقاح معزز للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، وسبق وأن تم اعتماده لمن يزيد عمرهم عن 5 سنوات ليحصلوا على جرعتين منه.

وساهمت عائدات اللقاحات المضادة لكوفيد-19، في تحقيق مجموعة الأدوية الأمريكية "فايزر" قفزة في الإيرادات، خلال الربع الأول من العام 2022.

وسجلت فايزر إيرادات بلغت 25,7 مليار دولار في الربع الأول من 2022، بزيادة نسبتها 77%، على مدى عام واحد بفضل مداخيل مبيعاتها من لقاحها المضاد لكوفيد-19.

وأبقت المجموعة على تقديراتها المتعلقة بتسويق عقارها المضاد لكورونا "باكسلوفيد" بقيمة 22 مليار دولار خلال العام بأكمله، حسب نتائجها المالية التي نشرت الثلاثاء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت بشدة باستخدام هذا الدواء المضاد للفيروسات في أبريل/نيسان، للمرضى الذين يعانون من أشكال أقل حدة من كوفيد-19 والمعرضين أكثر لدخول المستشفى.