شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب محذرة من الزيادة السكانية: الانفجار السكانى يلتهم التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، من الانفجار السكاني، مؤكدا أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.

وأشار القصبي خلال اجتماع لجنة التضامن، اليوم الأربعاء، لمناقشة الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان للعام المالي 2022\2023 إلى أن التعداد السكانى فى مصر ارتفع خلال العام الماضي بمعدلات كبيرة للغاية، مما يؤكد أن نسبة الوعي لازالت ضعيفة.

وأضاف: معدلات الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية" داعيا جميع القوي السياسية بأن تسعى، وتعمل جاهدة علي وضع حلول للزيادة السكانية، مؤكدا أن مواجهة الزيادة السكانية هي مهمة جميع المواطنين وليست مهمة فصيلا بعينه، مضيفا: "هناك زيادة سكانية بلغت 22 مليونا خلال الفترة الماضية، رغم أن هناك معدلات اقتصادية كبيرة وتطوير فى البنية التحية".

جدير بالذكر، أن إجمالي الموازنة العامة الجديدة للمجلس القومي للسكان بلغ 62 مليونا و416 الف.