شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الدولة تدعم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن المؤتمر الاقتصادى الذى عقده المهندس مصطفى مدبولى عن الأوضاع الاقتصادية اتسم بالشفافية والمصداقية، وكشف عن كثير من التحركات التي قامت بها الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة آثارها على المواطنين.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن رئيس الوزراء طمأن المصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية في ظل حملة من الشائعات والمعلومات الكاذبة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى خلال الآونة الأخيرة، كما أن توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص سيكون له العديد من الجوانب الإيجابية على الناتج المحلى الإجمالى ومعدل النمو خلال الفترة المقبلة.

ولفت "الجندى" إلى أن رئيس الوزراء، أعلن أن مصر خصصت 130 مليار جنيه لمواجهة تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار، كذلك أعلنت الحكومة عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة حيث تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بـ10 مليارات دولار كل عام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر نجحت فى خفض معدل البطالة وعجز الموازنة وزيادة النمو والاحتياطى كما أن الحكومة وضعت خطة لرفع نسبة القطاع الخاص من 30 إلى 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.