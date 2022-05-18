شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات قانون الأسرة بين المذاهب الفقهية والقوانين الوضعية.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قانون الأحوال الشخصية بين المذاهب الفقهية والقوانين الوضعية"، استعرض خلاله تحديات الخروج بمشروع القانون تتمثل فى القدرة على التعامل مع نصوص الشريعة والاختيار منها وتقنينها، ودمجها في نصوص قانونية، وذلك بعد الإعلان عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإليكم نص التقرير كاملا: