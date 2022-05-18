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4 أرقام هامة عن دعم القمح فى موازنة 2022/2023.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يقدر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 90 مليار جنيه وذلك مقابل 87 مليارا و222 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 21/22 بزيادة قدرها نحو 2778 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 3.2% ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الافتراضات التي من خلالها تم تقدير دعم السلع التموينية وخاصة القمح:

1- كميات القمح المطلوب توفيرها تبلغ نحو 8.5 مليون طن قمح.

2- الكميات المطلوبة من القمح موزعة كالتالى 7 مليون و 878 ألف طن قمح لتوفير نحو 90 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 622 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

3- أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63٫3 مليون فرد بواقع 50 جنيه شهريا للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا

 

4- يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 90 مليار جنيه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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