شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام هامة عن دعم القمح فى موازنة 2022/2023.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 90 مليار جنيه وذلك مقابل 87 مليارا و222 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 21/22 بزيادة قدرها نحو 2778 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 3.2% ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الافتراضات التي من خلالها تم تقدير دعم السلع التموينية وخاصة القمح:

1- كميات القمح المطلوب توفيرها تبلغ نحو 8.5 مليون طن قمح.

2- الكميات المطلوبة من القمح موزعة كالتالى 7 مليون و 878 ألف طن قمح لتوفير نحو 90 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 622 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

3- أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63٫3 مليون فرد بواقع 50 جنيه شهريا للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا

4- يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 90 مليار جنيه.