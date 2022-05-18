شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه حدا أقصى لترخيص الفنادق السياحية بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون المنشأت السياحية والفندقية، على عدد من الإجراءات المتعلقة بخطوات ترخيص الفنادق، حيث يهدف القانون تيسير كافة الخطوات على المستثمر السياحى، مما يدعم صناعة السياحة ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع.

ونصت المادة 11، على حزمة من الإجراءات المتعلقة بترخيص الفنادق وهى كالأتى:

1. لابد من سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، من اجل ترخيص المنشأة.

2. على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة.

3. يسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

4. لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه.