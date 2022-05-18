تعرف على إجمالى الأجور وتعويضات العاملين فى موازنة الطفولة والأمومة 2022/2023

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي على الموازنة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة للعام المالي 2022/2023، بإجمالي 55 مليونا و160 ألف مقارنة بـ51 مليونا للعام المالي 2021/2022.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، ناقشت مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وبلغ إجمالى الأجوار وتعويضات العاملين 26 مليونا 539 ألفا مقارنة بـ23 مليونا 908 ألفا للعام المالي السابق، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 4 مليون بينما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 850 ألف مقارنة ب505 الف للعام المالي 2022/2021، فيما بلغ بند المصروفات الأخرى 4.171000 ألف بينما بلغ شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" 19600000.