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تعرف على إجمالى الأجور وتعويضات العاملين فى موازنة الطفولة والأمومة 2022/2023

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القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي على الموازنة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة للعام المالي 2022/2023، بإجمالي 55 مليونا و160 ألف مقارنة بـ51 مليونا للعام المالي 2021/2022.

 

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، ناقشت مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

وبلغ إجمالى الأجوار وتعويضات العاملين 26 مليونا 539 ألفا مقارنة بـ23 مليونا 908 ألفا  للعام المالي السابق، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 4 مليون بينما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 850 ألف مقارنة ب505 الف للعام المالي 2022/2021، فيما بلغ بند المصروفات الأخرى 4.171000 ألف بينما بلغ شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" 19600000.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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