روسيا ترد بالمثل.. وتطرد دبلوماسيين فرنسيين وإيطاليين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت الخارجية الروسية، الاربعاء، استدعاء سفير روما لدى موسكو لإبلاغه بما أسمته "إجراءات جوابية"، رداً على طرد دبلوماسييها من إيطاليا.

كما أبلغت وزارة الخارجية الروسية سفير فرنسا لدى موسكو قرار طرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين، ردا منها على طرد دبلوماسييها من باريس.

وكانت موسكو أعلنت طرد دبلوماسيين فنلنديين، بعد حسم الدولة الأوروبية قرار انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي إطار حملات تبادل طرد الدبلوماسيين، أعلنت موسكو 7 دبلوماسيين دنماركيين كـ"أشخاص غير مرغوب فيهم"، ردا على قرار كوبنهاجن بطرد 15 دبلوماسيا روسيا الشهر الماضي، كما اعترضت على "مساعدة الدنمارك لأوكرانيا عسكريا".

وكانت اليابان قد سبقت الشهر الماضي بطرد 8 دبلوماسيين روس على خلفية العملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا.

من جهتها، قالت روسيا إنه يتعين على الغرب ألا تكون لديه أوهام عن أن موسكو قد تغض الطرف ببساطة عن توسع "الناتو" في منطقة شمال أوروبا، ليشمل السويد وفنلندا، ووصفت الخطوة بأنها "خطأ سيؤجج التوتر العسكري".

وكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن توسع "الناتو" شرقا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي صوب الحدود الروسية "من أسباب العملية العسكرية في أوكرانيا".