الحكومة توافق علي تمويل مشروعات بقيمة 83 مليو يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/أبو قير، بمبلغ 600 ألف يورو، والموقع بين مصر والبنك.

ويهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء، ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية، لتطوير الخط، وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة، بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، وكذا الإشراف على الإنشاءات وأعمال تجهيز الموقع.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، بمبلغ 83 مليون يورو، للمساهمة في المرحلة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.

ويهدف البرنامج إلى العمل على تحقيق الاستدامة المالية وحوكمة قطاع الكهرباء، عبر تعزيز قطاع كهرباء مُستدام، وتنافسي، ومتنوع، لضمان أمن إمدادات الطاقة، مع الترويج للطاقة المتجددة، ذلك إلى جانب تعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة، والسعي للتخفيف من أثر تغير المناخ، ودعم النمو الأخضر، فضلاً عن تحقيق مشاركة أقوى للقطاع الخاص من أجل تقديم خدمات أفضل.