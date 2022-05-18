في قرار مفاجئ.. مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس

اسماعيل عبد الحي - أعلنت مالي انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب، احتجاجاً على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

وأشارت في بيان نشرته مساء أمس الأحد، إلى أن "حكومة مالي قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب". وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الإرهاب في العام 2017.

وكان من المفترض أن تستضيف باماكو في فيفري 2022 مؤتمراً لقادة دولها على أن "تكرّس بدء (ولاية) الرئاسة المالية لمجموعة دول الساحل الخمس"، إلا أنه "بعد مرور نحو ثلاثة أشهر" على هذا الموعد "لم يعقد" الاجتماع، وفق البيان.

وأعلنت باماكو في البيان "رفضها بشدة ذريعة دولة عضو في مجموعة دول الساحل الخمس تستند إلى الوضع السياسي الداخلي لمعارضة تولي مالي رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس".

للإشارة، تأسست مجموعة دول الساحل الخمس المعروفة بـ "جي 5" عام 2014 وتضم كلا من موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر، لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية لبلدانه الأعضاء.